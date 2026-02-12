18:44, 12 Ақпан 2026 | GMT +5
Мемлекет басшысы Канада Премьер-министріне көңіл айтты
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Канада Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Тамблер-Ридж қаласындағы орта мектепте болған атыс салдарынан жазықсыз адамдардың қаза табуына байланысты Канада Премьер-министрі Марк Карниге көңіл айтты.
Қазақстан Президенті Канада халқының қайғысына ортақ екенін жеткізіп, қайтыс болған азаматтардың отбасыларын сабырға шақырды, сондай-ақ зардап шеккен адамдардың тезірек сауығып кетулеріне тілектестігін білдірді.
Айта кетейік, Канадада мектепте атыс болып, он адам қаза тапты.
Канаданың Тамблер-Ридж қаласындағы мектепте атыс ұйымдастырған күдіктінің анасы мен 11 жастағы туысының денесі оқу орнына жақын орналасқан үйден табылды.