    18:44, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Канада Премьер-министріне көңіл айтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Канада Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Ақорда
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Қасым-Жомарт Тоқаев Тамблер-Ридж қаласындағы орта мектепте болған атыс салдарынан жазықсыз адамдардың қаза табуына байланысты Канада Премьер-министрі Марк Карниге көңіл айтты.

    Қазақстан Президенті Канада халқының қайғысына ортақ екенін жеткізіп, қайтыс болған азаматтардың отбасыларын сабырға шақырды, сондай-ақ зардап шеккен адамдардың тезірек сауығып кетулеріне тілектестігін білдірді.

    Айта кетейік, Канадада мектепте атыс болып, он адам қаза тапты.

    Канаданың Тамблер-Ридж қаласындағы мектепте атыс ұйымдастырған күдіктінің анасы мен 11 жастағы туысының денесі оқу орнына жақын орналасқан үйден табылды.

     

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда Канада
    Эльмира Оралбаева
