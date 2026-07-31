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    Мемлекет басшысы Қырғызстанның Шолпан-Ата қаласына барды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіне қатысу үшін Шолпан-Атаға барды.

    Мемлекет басшысы Қырғызстанның Шолпан-Ата қаласына барды
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Қазақстан Президенті
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаевты әуежайда Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы – Президент Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алды.

    Мемлекет басшысы Қырғызстанға барды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы Қырғызстанның Шолпан-Ата қаласына барды
    Фото: Ақорда

    Осыған дейін Мемлекет басшысының Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен 31 шілде — 1 тамыз күндері Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіне қатысу үшін Шолпан-Атаға сапармен баратыны туралы жаздық. 

    Қасым-Жомарт Тоқаев Халықаралық ұйымдар Қазақстанның сыртқы саясаты Қырғызстан Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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