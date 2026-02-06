KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:33, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Қорғаныс министрінің орынбасарларын қабылдады

     АСТАНА. KAZINFORM - Президент – Қарулы Күштердің Жоғарғы Бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қарулы Күштері Бас штабының бастығы Қаныш Әбубәкіров пен Қорғаныс министрінің орынбасары Асқар Мұстабековті қабылдады.

    Ақорда
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Мемлекет басшысы Қорғаныс министрінің орынбасарларына ведомстводағы жетекшілік ететін бағыттары бойынша бірқатар тапсырма берді.

    Айта кетейік, осыған дейін Мемлекет басшысы жоғары білім туралы халықаралық конвенцияны ратификациялады.

     

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Әскер Қасым-Жомарт Тоқаев ҚР Қарулы күштері Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар