    18:22, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Мемлекет басшысы жоғары білім туралы халықаралық конвенцияны ратификациялады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    закон
    Фото: Ақорда

    — Мемлекет басшысы «Жоғары білім беру саласындағы біліктілікті тану туралы Азия-Тынық мұхиты өңірлік конвенциясын ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, — делінген хабарламада.

    Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

    Бұдан бұрын Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамптың бастамасымен құрылған Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қойғанын жазған едік.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Білім Заң Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
