18:22, 05 Ақпан 2026 | GMT +5
Мемлекет басшысы жоғары білім туралы халықаралық конвенцияны ратификациялады
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
— Мемлекет басшысы «Жоғары білім беру саласындағы біліктілікті тану туралы Азия-Тынық мұхиты өңірлік конвенциясын ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, — делінген хабарламада.
Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.
