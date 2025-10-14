14:22, 14 Қазан 2025 | GMT +5
Мемлекет басшысы «Лукойл» компаниясының акционері Вагит Алекперовті қабылдады
АСТАНА. KAZINFORM — Кездесуде Президентке «Лукойл» компаниясының Қазақстандағы қызметінің нәтижелері және алдағы кезеңге арналған жоспары туралы мәлімет берілді.
- Мемлекет басшысына «Қаламқас-теңіз» және «Хазар» бірлескен ірі жобаларын іске асыру барысы баяндалды, - делінген Ақорда таратқан ақпаратта.
Қасым-Жомарт Тоқаев Вагит Алекперовті компанияның Қазақстандағы табысты қызметінің 30 жылдығымен құттықтады.
Айта кетейік, мұның алдында Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті.