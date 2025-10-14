KZ
    14:22, 14 Қазан 2025

    Мемлекет басшысы «Лукойл» компаниясының акционері Вагит Алекперовті қабылдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Кездесуде Президентке «Лукойл» компаниясының Қазақстандағы қызметінің нәтижелері және алдағы кезеңге арналған жоспары туралы мәлімет берілді.

    Мемлекет басшысы «Лукойл» компаниясының акционері Вагит Алекперовті қабылдады
    Фото: Ақорда

    - Мемлекет басшысына «Қаламқас-теңіз» және «Хазар» бірлескен ірі жобаларын іске асыру барысы баяндалды, - делінген Ақорда таратқан ақпаратта.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Вагит Алекперовті компанияның Қазақстандағы табысты қызметінің 30 жылдығымен құттықтады. 

    Айта кетейік, мұның алдында Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
