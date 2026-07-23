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    Мемлекет басшысы Мысыр Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Әбдел Фаттах Ас-Сиси мен оның отандастарын Мысыр Араб Республикасының ұлттық мейрамы – Революция күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

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    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Президент жеделхатта берік достық пен өзара түсіністікке негізделген қарым-қатынас қос халықтың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенім білдірген.

    Мемлекет басшысы Мысыр Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев Әбдел Фаттах Ас-Сисидің жауапты қызметіне толайым табыс, ал Мысыр халқына құт-береке тіледі.

    Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгия Королін елдің Ұлттық күнімен құттықтаған еді

     

    Ақорда Мысыр
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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