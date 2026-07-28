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    Мемлекет басшысы Перу Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақорда Мемлекет басшысының Перу Президентіне құттықтау жеделхатын жолдағанын мәлімдеді.

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    Фото: Ақорда

    - Қасым-Жомарт Тоқаев Кейко Фухимориді Перу Президенті қызметіне кірісуімен және осы елдің ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

    Мемлекет басшысы Президент Кейко Фухиморидің жауапты қызметіне табыс, ал Перу халқына құт-береке тіледі, - делінген хабарламада.

    Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев Таиланд Королін туған күнімен құттықтады.

    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Құттықтау Ақорда Перу
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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