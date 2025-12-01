19:01, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Мемлекет басшысы Шри-Ланка президентіне көңіл айтты
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Шри-Ланка президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
— Қасым-Жомарт Тоқаев Шри-Ланкадағы жойқын су тасқыны салдарынан көптеген адамның қайтыс болуына байланысты Анура Кумара Диссанаяке мен оның отандастарына көңіл айтты, — делінген хабарламада.
