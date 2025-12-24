KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:45, 24 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды

    АСТАНА. KAZINFORM —  Елорда нысандарын аралау кезінде Қасым-Жомарт Тоқаев Tausogar зауытына барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды
    Фото: Ақорда

    №1 Индустриалдық паркте орналасқан кәсіпорын құрылыс саласын заманауи жүк көтергіш машиналармен және механизмдермен қамтамасыз етеді.

    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды
    Фото: Ақорда

    Президент елдегі ірі құрылыс компанияларына қажетті мұнара крандары мен эскалаторлар өндірісімен танысты.

    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды
    Фото: Ақорда

    Қазір Tausogar зауытында жоғары білікті 44 маман еңбек етеді. Өндіріс орны жылына 200 лифт, 70 эскалатор және 70 мұнара кранын шығара алады.

    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды
    Фото: Ақорда
    Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы еңбек ұжымымен әңгімелесу барысында кәсіпорынның ел инфрақұрылымын дамытуға қосқан үлесін атап өтіп, оның алдағы уақытта бәсекеге қабілеттілігі арта түсетініне сенім білдірді. 

    Айта кетелік Президент Астанада бірқатар нысанды аралап, қаланы дамыту жөнінде кеңес өткізетіні туралы жазған едік

    Тегтер:
    Қасым-Жомарт Тоқаев Астана Зауыт Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар