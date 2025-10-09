KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:26, 09 Қазан 2025

    Мемлекет басшысы Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен кездесті

    АСТАНА. KAZINFORM – Президенттер Қазақстан мен Тәжікстанның стратегиялық серіктестігін одан әрі нығайтуға бейіл екендерін растады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізді
    Фото: Ақорда

    Тараптар бұған дейін жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды толық жүзеге асырудың маңызына тоқталды.

    Сондай-ақ өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Эмомали Рахмонға «Орталық Азия – Ресей» саммитін, сонымен қатар ТМД мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысын табысты өткізуге тілектестік білдірді.

    Бұған дейін Президенттің Душанбе қаласына барғанын хабарлаған едік. Мемлекет басшысын халықаралық әуежайда Тәжікстан Премьер-министрі Кохир Расулзода қарсы алды. 

    Тәжікстан Президент Ақорда
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
