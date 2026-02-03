KZ
    Мемлекет басшысын Исламабад әуежайында Президент Асиф Али Зардари қарсы алды

    ИСЛАМАБАД. KAZINFORM — Мәртебелі мейманның келуіне орай Құрмет қарауылы сап түзеп, зеңбіректен 21 мәрте оқ атылды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты Исламабад әуежайында Президент Асиф Али Зардари мен Премьер-министр Шахбаз Шариф қарсы алды.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Сондай-ақ Қазақстан мен Пәкістанның туларын ұстаған балалар Қасым-Жомарт Тоқаевқа қошемет көрсетті.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Ертең жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіліп, екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты нығайту перспективасы талқыланады. 

    Фото: Ақорда
    https://www.youtube.com/watch?v=hQMe1-8YMmI

    Бұдан бұрын Пәкістанның шекарасына енгеннен бастап Әскери әуе күштерінің ұшақтары Қазақстан Президенті мінген бортпен қапталдасып ұшқанын жазған едік.

    Айта кетейік, сапар аясында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Шахбаз Шарифпен және Президент Асиф Али Зардаримен келіссөздер жүргізіп, саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты нығайту перспективасын талқылайды.

