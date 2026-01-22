Мемлекетке қайтарылған жерлер жайылым тапшылығын шешкен жоқ — Сенат депутаты
АСТАНА. KAZINFORM — Сенатор Сәкен Арубаев депутаттық сауалында бірқатар өңірде жайылым әлі де тапшы болып отырғанын мәселе етіп көтерді.
Сенатор игерілмей жатқан және заңсыз берілген жерлерді мемлекет меншігіне қайтарылып жатқанына қарамастан, жайылым мәселесі әлі де өзекті. Салдарынан мал шаруашылығының дамуы тежеліп отыр.
— Бүгінгі таңда мемлекет меншігіне 14,3 млн гектар жер қайтарылған. Оның 12,7 млн гектары — жайылымдық алқаптар. Оның ішінде 8,5 млн гектары ауыл шаруашылығы айналымына қайта қосылды. Соған қарамастан, бірқатар өңірде жайылым тапшылығы әлі де қауіпті деңгейде қалып отыр. Маңғыстау облысында жайылым тапшылығы 2,3 млн гектар, Түркістан облысында 531 мың гектардан астам, Алматы облысында — 758,8 мың гектар, Қызылорда облысында — 403,2 мың гектар, Қостанай облысында — 379 мың гектар. Қайтарылған жайылымдық алқаптардың бір бөлігі елді мекендерден өте алыс жатыр, су көздерімен және инфрақұрылыммен қамтамасыз етілмеген немесе табиғи-климаттық жағдайларды ескергенде толыққанды пайдалануға жарамсыз, — деп атап өтті Сәкен Арубаев.
Сондай-ақ, ол Жамбыл облысында ауыл шаруашылығы жері мемлекеттік орман қорына өтіп кеткендіктен тұрғындар мал жаятын орын таппай қалғанын айтты.
— Бұл учаскелердің көбі іс жүзінде орман өсіру функциясын атқармайды. Осыған байланысты алыс жайылымдық алқаптарды түгендеу және қажетті инфрақұрылымды дамыту бойынша арнайы мемлекеттік бағдарлама әзірлеуді ұсынамыз. Сондай-ақ жайылымдардың бірыңғай цифрлық базасын қалыптастыра отырып, кешенді ғылыми және геоботаникалық зерттеулер жүргізу қажет. Ресми түрде мемлекеттік орман қорына жататын, бірақ мал шаруашылығына жарамды жерлерді шаруашылық айналымына қосудың құқықтық тетіктерін жасау керек, — деді депутат.
Бұған дейін биыл шалғай жайылымдардағы мал шаруашылығына маманданған 200 шаруашылық құрылатынын жазған едік.