Мемлекеттік қызметке үміткерлерді алдын-ала дайындау институты енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Секторда жаңа қызмет түрлері пайда болмақ. Бұл жөнінде ҚР Парламенті Сенатының депутаты Евгений Больгерт Сенаттың жалпы отырысында мәлімдеді.
– Басты бағыт – мемлекеттік қызметтегі ашықтық пен кәсібилікті арттыру. Үміткерлерді алдын-ала дайындау институты енгізіледі. Ол байқаудан өтпей, жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. Іріктеу «Е-қызмет» жүйесі арқылы жүргізіледі. Сонымен бірге, кадр қызметінің стратегиялық жоспарлау тұрғысындағы рөлі күшейтіліп жатыр. Бұдан бөлек, заңнаманы сақтау және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша профилактикалық қызметтер құрылып жатыр, – деді ол.
Сондай-ақ, депутаттың сөзінше, тәлімгерлік институты нығайтылмақ. Мақұлданған заңда зейнет жасына жеткен тұлғалардың қызмет ету мүмкіндігін ұзарту қарастырылған. Бұл аға буынның кейінгі толқынмен тәжірибесін бөлісуіне мүмкіндік береді.
Айта кетейік, бұған дейін ҚР Парламенті Сенатының жалпы отырысында «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» заңы мен ілеспе құжат мақұлданғанын жазғанбыз.