Мемлекеттік құрылымдардың мүшелерін тағайындау тек Парламенттің келісімімен жүзеге асырылмақ
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Бүгін Ұлттық құрылтайдың V отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев маңызды мемлекеттік құрылымдардың мүшелерін тағайындауға қатысты пікір айтты.
Қолданыстағы Конституцияға сәйкес, Конституциялық Соттың, Жоғары аудиторлық палатаның және Орталық сайлау комиссиясының құрамын жасақтау құзыреті Мәжіліс, Сенат және Президент арасында теңдей бөлінген.
— Енді осы маңызды мемлекеттік құрылымдардың барлық мүшесі Парламенттің келісімімен ғана тағайындалуы қажет деген ұсыныс айтылды. Бұған қоса, Президенттің ұсынысы бойынша Жоғарғы соттың барлық судьяларын сайлау құзыретін жоғары өкілді орган депутаттарына беру ұсынылды, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президенттің пайымынша, бұл бастамалар қазақстандық парламентаризмді дамытуда маңызды қадам болмақ.
Айта кетейік, Kazinform Мемлекет басшысының Ұлттық құрылтайдағы сөзін трансляциялап жатыр.
