KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:30, 29 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Маңғыстауда бір отбасы қар құрсауында қалды

    АҚТАУ. KAZINFORM — Оқиға Маңғыстау ауданы аумағында болған. Шетпе-Жармыш автожолында елді мекеннен 15 шақырым жерде, жолаушылары бар жеңіл автокөлік қар құрсауында тұрып қалған.

    құрсауы
    Фото: видеодан алынған скрин

    Облыстық Төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, жолаушылар құтқарушылардың көмегіне мұқтаж болған.

    - Оқиға орнына төтенше дағдайлар қызметкерлері дереу жетті. Көлікте бір ересек және үш бала болғаны анықталды. Құтқарушылар әйел мен балаларды өрт сөндіру бөліміне эвакуациялап, оларға қажетті көмек көрсетілді, - делінген хабарламада.

    Бұған дейін Абай облысында жедел жәрдем көлігі науқаспен бірге қар құрсауында қалып қойғанын жазған едік.

    Қарағанды облысында құтқарушылар қар құрсауында қалған 12 адамды құтқарды.

     

    Тегтер:
    Маңғыстау облысы Оқиға Ауа райы
    Аягөз Ізбасарова
    Аягөз Ізбасарова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар