Mercedes-Benz АҚШ-тағы шығарындылар дауын шешу үшін 150 млн доллар төлейді
АСТАНА. KAZINFORM — Mercedes-Benz USA және оның еншілес компаниясы Daimler AG АҚШ-тың бірнеше штатында шығарындыларға қатысты заңды бұзғаны үшін 149,6 миллион доллар өтемақы төлеуге келісімге келген, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Бұл заңбұзушылықтарды 50 штаттың бас прокурорлары анықтаған. АҚШ-тың Массачусетс, Иллинойс, Нью-Йорк, Мичиган, Пенсильвания және Вашингтон штаттары прокурорларының сайттарында хабарлама жарияланды. Аталған хабарламаларда АҚШ-тың дерлік барлық штаты аталған.
Шетелдік БАҚ хабарламаларына сүйенсек, Mercedes-Benz USA және Daimler AG келісімге отырып, өтемақыны төлеуге міндеттенді. Енді бұл келісімнің шарттары сот арқылы бекітілуі тиіс.
Мәлімдемелерде 2008 жылдан 2016 жылға дейін автокөлік өндіруші өз көліктеріне азот оксидінің шектен тыс шығарындыларын жасыратын құрылғылар орнатқаны айтылған. Бұл зат тыныс алу жолдарының ауруларын туындатуы мүмкін және ыстың түзілуіне ықпал етеді.
Программалық құрылғылар сынақ кезінде шығарындыларды бақылауды оңтайландырады, бірақ көлік әдеттегі пайдалану кезінде шығарындыларды азайтады. Бұл құрылғылар 211 000 автокөлік пен фургонға орнатылғаны анықталған.
Компания бұл құрылғыларды стандарттарға сай шығарындыларға жету үшін орнатқан, себебі шығарындылар нормаларын сақтай отырып, дизайн мен өнімділік мақсаттарына жете алмады. Штат билігі автокөлік өндіруші бұл құрылғыларды мемлекеттік және федералдық реттеушілерден, сондай-ақ халықтан жасырған деп отыр. Автокөліктер экологиялық таза және стандарттарға сай деп жарнамаланған.
NBC News хабарламасында Mercedes-Benz компаниясы өзіне тағылған айыптарды қабылдамай, олар негізсіз екенін айтты. Компанияның айтуынша, жасалған жаңа келісім АҚШ-та дизель қозғалтқыштарының шығарындыларына қатысты қалған сот істерін аяқтау үшін жасалған.
Сонымен қатар, 2020 жылы Mercedes-Benz-тің ана компаниясы Daimler AG және Mercedes-Benz USA АҚШ үкіметі мен Калифорния бақылау органдарымен шығарындыларды бұрмалағаны үшін 1,5 миллиард доллар төлеуге келісімге келген еді.
