Дубайда Mercedes-Benz компаниясының элиталы тұрғын үй кешені салынады
АСТАНА.KAZINFORM — Неміс автоөндірушісі Binghatti әзірлеушісімен бірлесіп, Дубайдағы Mercedes-Benz брендімен қала құру бойынша кешенді, 8,2 миллиард долларлық жоба әзірленіп жатыр. Бұл туралы Gulfnews сайты хабарлады.
Жалпы ауданы 930 000 шаршы метр болатын Mercedes-Benz Places-Binghatti City тұрғын үй кешені Мейдан ауданында орналасады. Бірнеше мұнарадан тұратын кешен тұрғын үй және коммерциялық нысандарды, демалыс орындарын және қоғамдық кеңістіктерді қамтиды, олардың дизайны Mercedes-Benz компаниясының «Сезімтал тазалық» философиясына негізделеді.
Mercedes-Benz және Binghatti жобасы — өзіндік инфрақұрылымы бар «қала ішіндегі қала»: сауда бульварлары, мәдени аймақтар, демалыс орындары, саябақтар, көлік тораптары, денсаулық сақтау және спорт нысандары, мейрамханалар және ойын-сауық аймақтары болады. Мұның бәрі кешен тұрғындары үшін жаяу жететін қашықтықта орналасқан.
Жоба 2026 жылдың 14 қаңтарында іске қосылады деп жоспарланған.
