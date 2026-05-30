Meta Instagram, Facebook және WhatsApp-та ақылы функцияларды іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM — Meta компаниясы Instagram, Facebook және WhatsApp платформаларында ақылы Plus жазылымдарын жаһандық деңгейде іске қосқанын жариялады. Бұл туралы 24kg жазды.
Бұған дейін бұл тарифтер шектеулі тестілеу кезеңінде болып, тек қолданушылардың белгілі бір бөлігіне ғана қолжетімді еді.
Жаңа жазылымдардың ай сайынғы құны:
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Instagram Plus — 3,99 АҚШ доллары;
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Facebook Plus — 3,99 АҚШ доллары;
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WhatsApp Plus — 2,99 АҚШ доллары.
Компания әзірге жаңа тарифтердің барлық мүмкіндігін толық жариялаған жоқ. Дегенмен алдыңғы сынақтар барысында белгілі болғандай, Instagram Plus пен Facebook Plus жазылымдары негізінен Stories (оқиғалар) функцияларын кеңейтуге бағытталған.
Жазылушылар:
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оқиғаларды әдеттегі 24 сағаттың орнына 48 сағатқа жариялай алады;
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қаралымдар бойынша кеңейтілген статистикаға қол жеткізеді;
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басқа пайдаланушылардың оқиғаларын анонимді түрде қарай алады;
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интерфейсті жекелендіру құралдарын пайдаланады;
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Facebook пен Messenger иконкаларын өзгерте алады;
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эксклюзивті анимациялық реакцияларға қол жеткізеді.
Сонымен қатар Meta жасанды интеллектке арналған Meta AI қызметтерінің жаңа жазылымдарын да сынақтан өткізе бастады. Олардың қатарында:
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One Plus,
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One Premium,
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One Essential,
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One Advanced.
тарифтері бар. Бағасы айына 7,99 доллардан 49,99 долларға дейін өзгереді.
Компанияның мәліметінше, жаңа жазылымдар әлем бойынша кезең-кезеңімен енгізіледі. Сондықтан олардың қолжетімді болуы әр өңірде әртүрлі уақытта іске асуы мүмкін.
Бұған дейін Meta Facebook-тің денсаулыққа тигізетін теріс әсері жөніндегі төл зерттеуін жасырғанын жаздық.