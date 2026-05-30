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    Meta Instagram, Facebook және WhatsApp-та ақылы функцияларды іске қосты

    АСТАНА. KAZINFORM — Meta компаниясы Instagram, Facebook және WhatsApp платформаларында ақылы Plus жазылымдарын жаһандық деңгейде іске қосқанын жариялады. Бұл туралы 24kg жазды.

    Meta Instagram, Facebook және WhatsApp-та ақылы функцияларды іске қосты
    Фото: DW

    Бұған дейін бұл тарифтер шектеулі тестілеу кезеңінде болып, тек қолданушылардың белгілі бір бөлігіне ғана қолжетімді еді.

    Жаңа жазылымдардың ай сайынғы құны:

    • Instagram Plus — 3,99 АҚШ доллары;

    • Facebook Plus — 3,99 АҚШ доллары;

    • WhatsApp Plus — 2,99 АҚШ доллары.

    Компания әзірге жаңа тарифтердің барлық мүмкіндігін толық жариялаған жоқ. Дегенмен алдыңғы сынақтар барысында белгілі болғандай, Instagram Plus пен Facebook Plus жазылымдары негізінен Stories (оқиғалар) функцияларын кеңейтуге бағытталған.

    Жазылушылар:

    • оқиғаларды әдеттегі 24 сағаттың орнына 48 сағатқа жариялай алады;

    • қаралымдар бойынша кеңейтілген статистикаға қол жеткізеді;

    • басқа пайдаланушылардың оқиғаларын анонимді түрде қарай алады;

    • интерфейсті жекелендіру құралдарын пайдаланады;

    • Facebook пен Messenger иконкаларын өзгерте алады;

    • эксклюзивті анимациялық реакцияларға қол жеткізеді.

    Сонымен қатар Meta жасанды интеллектке арналған Meta AI қызметтерінің жаңа жазылымдарын да сынақтан өткізе бастады. Олардың қатарында:

    • One Plus,

    • One Premium,

    • One Essential,

    • One Advanced.

    тарифтері бар. Бағасы айына 7,99 доллардан 49,99 долларға дейін өзгереді.

    Компанияның мәліметінше, жаңа жазылымдар әлем бойынша кезең-кезеңімен енгізіледі. Сондықтан олардың қолжетімді болуы әр өңірде әртүрлі уақытта іске асуы мүмкін.

    Бұған дейін Meta Facebook-тің денсаулыққа тигізетін теріс әсері жөніндегі төл зерттеуін жасырғанын жаздық.

    Facebook Әлем жаңалықтары Instagram Әлеуметтік желі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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