Meta Ray-Ban Display көзілдірігінің сатылымын әлем бойынша уақытша тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM — Meta компаниясы Ray-Ban Display көзілдірігінің жаһандық сатылымын уақытша тоқтатқанын мәлімдеді. Бұған АҚШ-тағы сұраныстың өте жоғары болуы және өнім көлемінің шектеулігі себеп болған. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлады.
Бастапқыда құрылғының сатылымын осы жылдың басында Ұлыбританияда, Францияда, Италияда және Канадада бастау жоспарланған екен. Бұл шешім алдыңғы нұсқалардың нарықта сәтті іске қосылуынан кейін қабылданған еді. Алайда қазір компания америкалық тұтынушылардың тапсырыстарын орындауға басымдық беріп, өнімнің халықаралық нарықтағы қолжетімділігін қамтамасыз ету стратегиясын қайта қарауды жөн көрді.
Meta өкілдерінің айтуынша, бұл көзілдірік «өз санатындағы алғашқы өнім» саналады, ал оны сатып алуға арналған күту тізімі айтарлықтай ұзарып кеткен.
Атап өтілгендей, Ray-Ban Display көзілдірігі пайдаланушыларға фото түсіруге, контентті тікелей эфирде таратуға және жасанды интеллект көмекшісімен өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. IDC EMEA деректеріне сәйкес, сатылымның алғашқы тоқсанында Meta 15 мың дана Ray-Ban Display көзілдірігін сатып, ақылды көзілдірік сегментіндегі нарықтың 6 пайызын иеленген.
Сондай-ақ Лас-Вегаста өткен жыл сайынғы тұтынушылық электроника көрмесінде (CES) компания көзілдірікке және Meta Neural Band білезігіне арналған жаңа функцияларды таныстырды. Жаңартулардың қатарында телесуфлер функциясы бар — ол пайдаланушыларға жазбаларды оқуға және мәтінді білезік арқылы басқару арқылы айналдыруға мүмкіндік береді.
