Meta адамның жасын тексеру жүйесін енгізеді
АСТАНА.KAZINFORM — Meta жаңа адамның жасын тексеру жүйесін енгізіп жатыр, бұл әлеуметтік желінің және оның пайдаланушыларының бүкіл әлем бойынша балаларды қорғау ережелерін сақтауын жеңілдетеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Financial Times газетінің хабарлауынша, Meta шешімі интернет секторы үшін бірыңғай әрі өзара әрекеттесетін жас тексеру стандартын келісу жолындағы маңызды қадам.
Facebook, Instagram және WhatsApp иелері қазіргі уақытта Сингапурда орналасқан K-ID компаниясымен серіктестік орнатып, стартаптың AgeKey технологиясын өз қолданбаларына біріктіріп жатыр, келесі жылы оны бірнеше елде енгізуді жоспарлап отыр.
Meta компаниясының жаһандық қауіпсіздік жөніндегі басшысы Антигона Дэвис AgeKey қосымшасы қазіргі жас тексеру әдістеріне қарағанда «әлдеқайда ыңғайлы нұсқа» екенін мәлімдеді. Жүйе пайдаланушыларға жасын бір рет тексеріп, содан кейін бірнеше үйлесімді қолданбаларда бірдей тіркелгі деректерін қайта пайдалануға мүмкіндік береді.
— Қазіргі уақытта нарықта әртүрлі нұсқалар бар, сондықтан біз кешенді тәсіл қолдануға тырысып жатырмыз, — деді ол.
AgeKey қолданбаға кіру үшін құпия сөзге балама ретінде смартфонға кіріктірілген бет-әлпетті тану немесе саусақ ізін тану жүйелерін пайдаланатын құпия сөздермен бірдей стандартты технологияны пайдаланады. Құпия сөздерді барлық негізгі компьютер мен смартфондардың операциялық жүйелері, сондай-ақ веб-шолғыштар қолдайды.
