KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Мейрамханаларда мектеп бітіру кештерін ұйымдастыруға тыйым салынды – Үкімет отырысы

    АСТАНА. KAZINFORM – 11-сынып түлектеріне аттестаттарды салтанатты табыстау рәсімі 17–18 маусымда өтеді. Бұл туралы Үкімет отырысында ҚР Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлім етті.

    Жұлдыз Сүлейменова
    Фото: Үкімет

    - Алдағы уақытта - 29 мамыр мен 15 маусым аралығында 9 және 11-сынып бітірушілерінің қорытынды аттестаттауы өтеді. Емтихандардың ашықтығы мен академиялық адалдығын қамтамасыз ету мақсатында материалдар білім беру ұйымдарына тікелей емтихан күні жолданады, - деді Ж. Сүлейменова.

    Сонымен қатар ол 11-сынып түлектеріне аттестаттарды салтанатты табыстау рәсімі 17–18 маусым күндеріне жоспарланғанын айтты. Іс-шараларды тек білім беру ұйымдарының базасында өткізу тапсырылды.

    - Мейрамханаларда, кафелерде, банкет залдарында мектеп бітіру кештерін ұйымдастыруға және заңсыз қаражат жинауға тыйым салынды. Осыған байланысты Оқу-ағарту министрлігі мен жергілікті атқарушы органдардың бірлескен бұйрығы қабылданды. Әкімдіктер бұл мәселені ішкі істер органдарымен бірлесіп қатаң бақылауда ұстауы өзекті, - деді министр.

    Айта кетейік, 25 мамырда ел мектептерінде 2025-2026 оқу жылы аяқталды

    Жұлдыз Сүлейменова Мектеп Оқушы ҚР Оқу-ағарту министрлігі Үкімет отырысы
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Авторлар