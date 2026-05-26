Мейрамханаларда мектеп бітіру кештерін ұйымдастыруға тыйым салынды – Үкімет отырысы
АСТАНА. KAZINFORM – 11-сынып түлектеріне аттестаттарды салтанатты табыстау рәсімі 17–18 маусымда өтеді. Бұл туралы Үкімет отырысында ҚР Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлім етті.
- Алдағы уақытта - 29 мамыр мен 15 маусым аралығында 9 және 11-сынып бітірушілерінің қорытынды аттестаттауы өтеді. Емтихандардың ашықтығы мен академиялық адалдығын қамтамасыз ету мақсатында материалдар білім беру ұйымдарына тікелей емтихан күні жолданады, - деді Ж. Сүлейменова.
Сонымен қатар ол 11-сынып түлектеріне аттестаттарды салтанатты табыстау рәсімі 17–18 маусым күндеріне жоспарланғанын айтты. Іс-шараларды тек білім беру ұйымдарының базасында өткізу тапсырылды.
- Мейрамханаларда, кафелерде, банкет залдарында мектеп бітіру кештерін ұйымдастыруға және заңсыз қаражат жинауға тыйым салынды. Осыған байланысты Оқу-ағарту министрлігі мен жергілікті атқарушы органдардың бірлескен бұйрығы қабылданды. Әкімдіктер бұл мәселені ішкі істер органдарымен бірлесіп қатаң бақылауда ұстауы өзекті, - деді министр.
Айта кетейік, 25 мамырда ел мектептерінде 2025-2026 оқу жылы аяқталды.