KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:15, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    «Мейірімді Қазақстан» әлеуметтік акциясына 10 мыңға жуық адам қатысты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда «Мейірімді Қазақстан» әлеуметтік акциясы өз мәресіне жетті. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрінің баспасөз қызметі хабарлады.

    «Мейірімді Қазақстан» әлеуметтік акциясына 10 мыңға жуық адам қатысты
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    — Бұл бастама қоғамдағы қолдау мәдениетін нығайтуға, әлеуметтік жауапкершілікті арттыруға және жастарды игі істерге тартуға бағытталды. Он күн бойы еліміздің барлық өңірінде жастар ұйымдары мен волонтерлер қайырымдылық іс-шараларын өткізді. Акцияның әр күні белгілі бір тақырыпқа арналды, — делінген хабарламада.

    «Мейірімді Қазақстан» әлеуметтік акциясына 10 мыңға жуық адам қатысты
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Атап айтсақ, жалғызбасты зейнеткерлерге көмек көрсету, қарттар үйі мен балалар үйіне қолдау білдіру, медициналық мекемелерде донорлық акциялар ұйымдастыру, аз қамтылған отбасыларға көмек беру, сондай-ақ коммуналдық қызмет саласы қызметкерлерін қолдау бойынша жобалар жүзеге асты. 

    Бұған дейін Астанада «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығының лауреаттары анықталғанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Волонтер Қайырымдылық Әлеуметтік қолдау
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар