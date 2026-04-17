МХҚКО: Алматыда 15 мыңға жуық азамат жеке менеджерге жүгінген
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы қаласындағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында жеке менеджер қызметін қолданатындар көбейген.
Жыл басынан бері бұл қызмет түрін пайдалануға 15 мыңға жуық қала тұрғыны жүгінген. Бұл туралы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының Алматы қаласы бойынша филиалы хабарлады.
— Жеке менеджер қызметі — азаматтарға мемлекеттік қызметтерді басымдықпен және жедел алу мүмкіндігін ұсынатын тиімді сервис. Ол барлық рәсімдеу кезеңінде жеке сүйемелдеу көрсетіп, құжаттарды жинау мен тапсыру процесін толықтай жеңілдетеді, — деп түсіндірді мемлекеттік корпорация филиалы.
Менеджерге жүгіну үшін азаматтар МХҚКО-ның қабылдау бөліміне өтініш білдіруі қажет. Мамандар келушілерді кезектен тыс қабылдап, көлік құралдарын тіркеу, қайта тіркеу, есепке қою және есептен шығару, сондай-ақ мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін алу бойынша құжаттарды рәсімдеуге көмектеседі.
— Жеке менеджер қызмет алушымен келісімшарт жасасып, қажетті құжаттарды рәсімдейді және оларды уәкілетті мемлекеттік органға белгіленген тәртіппен жолдайды. Қызмет құны — 6306 теңге, — деп хабарлады Алматы филиалы.
Қазіргі таңда жеке менеджерлер Алматы қаласындағы барлық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында жұмыс істейді.
Еске салайық, 1 сәуірден бастап бірқатар өңірде кезекші ХҚКО-лардың мекенжайы өзгерді.