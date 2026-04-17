    13:45, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    МХҚКО: Алматыда 15 мыңға жуық азамат жеке менеджерге жүгінген

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы қаласындағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында жеке менеджер қызметін қолданатындар көбейген.

    Специализированный ЦОН, Мамандандырылған ҚКО
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Жыл басынан бері бұл қызмет түрін пайдалануға 15 мыңға жуық қала тұрғыны жүгінген. Бұл туралы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының Алматы қаласы бойынша филиалы хабарлады.

    — Жеке менеджер қызметі — азаматтарға мемлекеттік қызметтерді басымдықпен және жедел алу мүмкіндігін ұсынатын тиімді сервис. Ол барлық рәсімдеу кезеңінде жеке сүйемелдеу көрсетіп, құжаттарды жинау мен тапсыру процесін толықтай жеңілдетеді, — деп түсіндірді мемлекеттік корпорация филиалы.

    Менеджерге жүгіну үшін азаматтар МХҚКО-ның қабылдау бөліміне өтініш білдіруі қажет. Мамандар келушілерді кезектен тыс қабылдап, көлік құралдарын тіркеу, қайта тіркеу, есепке қою және есептен шығару, сондай-ақ мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін алу бойынша құжаттарды рәсімдеуге көмектеседі.

    — Жеке менеджер қызмет алушымен келісімшарт жасасып, қажетті құжаттарды рәсімдейді және оларды уәкілетті мемлекеттік органға белгіленген тәртіппен жолдайды. Қызмет құны — 6306 теңге, — деп хабарлады Алматы филиалы.

    Қазіргі таңда жеке менеджерлер Алматы қаласындағы барлық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында жұмыс істейді.

    Еске салайық, 1 сәуірден бастап бірқатар өңірде кезекші ХҚКО-лардың мекенжайы өзгерді.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
