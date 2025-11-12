KZ
    Михаил Кукушкин Франциядағы жарыстың ширек финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық, әлемнің 317-ракеткасы Михаил Кукушкин Лион (Франция) челленджер турнирінің ширек финалына өтті.

    Кукушкин
    Фото: Sports.kz

    Жарысты іріктеу сайыстарынан бастаған 37 жастағы қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 168-ракеткасы, франциялық Люка ван Аштың мысын басты.
    Бірінші партияда Кукушкин айқын басымдылық көрсетті — 6:2.

    Тартысты өрбіген екінші сетте тай-брейкте таразы басын өзіне аудара білді — 7:6 (7:5).

    Екі сағатқа созылған бәсекеде М.Кукушкин 6 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың екеуін пайдаланды. Франциялық спортшы 10 эйс жасағанымен, 5 брейк-пойнттан ештеңе шығара алмады.

    Осылайша, іріктеу сайысын қосқанда, қатарынан төрт жеңіске қол жеткізген Михаил Кукушкин жартылай финалға шығу үшін әлемнің 260-ракеткасы, тағы бір франциялық Том Пэриспен таласады. 

    Қазіргі кезде қазақстандық теннисші ATP Live рейтингісінде 292-орынға көтеріліп тұр.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Михаил Кукушкиннің Франциядағы турнирде қатарынан үш матчта жеңіске жеткенін жазған едік. 

