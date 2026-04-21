    15:20, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Михаил Кукушкин Оңтүстік Кореядағы турнирде қарсыласын камбэкпен ұтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 282-ракеткасы Михаил Кукушкин Кванджу (Оңтүстік Корея) челленджер турнирінің екінші айналымына жолдама алды.Қазақстандық теннисші алғашқы кездесуін әлемнің 254-ракеткасы, ресейлік Павел Котовпен өткізді.

    Кукушкин
    Фото: Sports.kz

    Бірінші партияда Котов айқын басымдылық танытты — 6:1. Дегенмен осыдан кейін 38 жастағы Кукушкин камбэк жасай білді — 6:2, 6:3.

    Екі сағаттан астам уақытқа созылған тартысты бәсекеде М.Кукушкин 4 эйспен бірге 5 брейк-пойнттың үшеуін пайдаланды. Котов 8 эйс, 2 брейкпен (4 брейк-понт) ерекшеленді. 
    Михаил Кукушкин ширек финалға шығу үшін әлемнің 129-ракеткасы, швейцариялық Леандро Риедимен таласады.

    Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 300-орындағы Бейбіт Жұқаев іріктеу сайыстарын сәтті өткізгенімен, негізгі жарыста әлемнің 221-ракеткасы, ұлыбританиялық Лиам Броудиге жол берді — 2:6, 1:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Бублик пен Шевченконың Мадрид мастерс турнирінде бақ сынайтынын жазған болатынбыз. 

    Жібек Құламбаева жұптық сында Қытайдағы турнирдің ширек финалына шықты.

    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
