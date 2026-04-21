    14:18, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Жібек Құламбаева жұптық сында Қытайдағы турнирдің ширек финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева жұптық сында Баотоу (Қытай) ITF W50 турнирін сәтті бастады. 

    Жібек Құламбаева жұптық сында Қытайдағы турнирдің ширек финалына шықты
    Фото: ҚТФ

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші ресейлік Екатерина Рейнгольдпен бірге бастапқы кездесуін литвалық Юстина Микульските — қытайлық Хан Шимен өткізді.

    Бірінші партияда қазақстандық-ресейлік жұп 6:3 есебімен басым түсті.

    Екіншісінде қытайлық-литвалық дуэт есе қайырды — 6:4. Дегенмен супер тай-брейкте Құламбаева — Рейнгольд жеңісті жұлып алды — 10:4.

    Матч 1 сағат 35 минутқа созылды.

    Жібек пен Екатеринаның келесі қарсыластары кейін белгілі болады.

    Ж.Құламбаева кеше жаңартылған жұптық рейтингіде 144-тен 161-ге төмендеді. Сондықтан көрсеткішін жақсарту үшін рейтингілік ұпай жинау қажет-ақ.

    Қазақстандық теннисші осы додада жекелей сында да өнер көрсетеді. Рейтингіде 395-орында тұрған оның алғашқы қарсыласы — әлемнің 326-ракеткасы, 19 жастағы жапониялық Сара Саито.

    Жібектің Астанада Билли Джин Кинг кубогының Канадамен өткен іріктеу матчында Қазақстан құрамасы сапында өнер көрсетіп, команданың финалдық кезеңге жолдама алуына үлес қосқаны белгілі. Бұл — содан кейінгі алғашқы жарысы.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Бублик пен Шевченконың Мадрид мастерс турнирінде бақ сынайтынын жазған болатынбыз.

    Жібек Құламбаева Спорт Рейтинг Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
