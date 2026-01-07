Михаил Кукушкин Ұлыбританиядағы турнирде қос қарсыласын ойсырата ұтты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 298-ракеткасы Михаил Кукушкин Ноттингем (Ұлыбритания) челленджер турнирінің ширек финалына шықты.
Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда жарысқа арнайы шақырту алған, рейтингіде 441-орындағы франциялық, 19 жастағы Малиж Маэні ойсырата ұтты — 6:3, 6:0.
М.Кукушкин бүгін екінші айналымда рейтингіде 368-сатыдағы германиялық Кристоф Негритумен кортқа шықты. Қазақстандық спортшы бұл кездесуде де айқын басымдылық танытты — 6:2, 6:1.
Бір сағат 22 минутқа созылған бәсекеде Кукушкин 4 эйспен бірге 11 брейк-пойнттың бесеуін өз есебіне жазды. Негриту 3 эйстен аса алмады.
Михаил Кукушкин жартылай финалға шығу үшін америкалық Кэннон Кингсли немесе ұлыбританиялық Элистор Грейдің қай жеңгенімен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Анна Данилинаның Брисбен турнирінің жартылай финалына жолдама алғанын жазған едік.
Сондай-ақ Елена Рыбакина Брисбен турнирінің үшінші айналымына өтті.
Тимофей Скатов Үндістандағы жарыстың ширек финалына шықты.