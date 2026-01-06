KZ
    Анна Данилина Брисбен турнирінің жартылай финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 14-ракеткасы Анна Данилина Брисбен (Аустралия) WTA 500 турнирінің жартылай финалына шықты.

    Анна Данилина
    Фото: Sports.kz

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген А.Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге ширек финалда ресейліктер Екатерина Александрова – Мирра Андрееваның меселін қайырды. 

    Бірінші партияда қазақстандық-ресейлік жұп айқын басымдылық танытты – 6:1.

    Екінші сетте де сол қарқынынан танған жоқ – 6:3.

    Небәрі 51 минутқа созылған бәсекеде Данилина – Крунич 2 эйске қоса 7 брейк-пойнттың бесеуін пайдаланды. Александрова – Андреева 2 эйс, 1 брейктен аса алмады. 

    Анна Данилина – Александра Круничтің жартылай финалдағы қарсыластары кейін белгілі болады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Брисбен турнирінің екінші айналымына шыққанын жазған едік

    Анна Данилина Аустралиядағы жарыстың ширек финалына шықты.

    Сондай-ақ Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасында әлемдік рейтингіде 12-орынға көтерілді.

