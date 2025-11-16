KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:13, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    Михаил Шайдоров АҚШ-та өткен Гран-при кезеңінде күміс медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан құрамасының лидері Михаил Шайдоров АҚШ-тың Лэйк-Плэсид қаласында өткен Гран-при кезеңінде екінші орынға ие болды. Бұл туралы ҰОК баспасөз қызметі хабарлады. 

    Михаил Шайдоров АҚШ-та өткен Гран-при кезеңінде күміс медаль жеңіп алды
    Фото: ҰОК

    Қысқа бағдарламада спортшымыз үшінші нәтиже көрсетті. Ал еркін бағдарламада Шайдоров 161,42 ұпаймен көш бастады.

    Екі бағдарламаның қорытындысы бойынша ол 251,09 ұпай жинап, жалпы есепте екінші орын алды. Франция өкілі Кевин Аймоз жарыс жеңімпазы атанды. (253,53 ұпай). Қола медальді жапониялық Казуки Томоно жеңіп алды (245,57 ұпай).

    Айта кетелік Камила Аймукашева Ислам ойындарының қола жүлдесін жеңіп алды

     

    Тегтер:
    Спорт Мәнерлеп сырғанау
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар