Микки Рурк 100 мың доллардан астам қайырымдылық көмектен бас тартты
АСТАНА. KAZINFORM — Голливуд актері Микки Рурк интернет арқылы жиналған 100 мың доллардан астам қаржылай көмекті қабылдаудан бас тартты, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі The New York Times басылымына сілтеме жасап.
Бұл қаражат актер Лос-Анджелестегі үйінен жалдау ақысын төлемегені үшін шығарылғаннан кейін жиналған еді.
73 жастағы актер Instagram парақшасында өзінің қаржылық жағдайы мен тұрмысының көпшілік талқысына түскені өзін «қорланғандай сезіндіргенін» айтты.
— Мен ешқашан бейтаныс адамдардан да, жанкүйерлерден де, басқа біреуден де бір цент сұрамас едім, — деп жазды ол.
Микки Рурк тұрған үйдің иесі Эрик Голди желтоқсан айының соңында Лос-Анджелес округінің Жоғарғы сотына арыз түсіріп, актердің 59 100 доллар көлемінде жалдау ақысы бойынша қарызы бар екенін мәлімдеген.
Сот құжаттарына сәйкес, актерге қарызды өтеу немесе үйден көшу үшін үш күн уақыт берілген.
Актердің менеджері Кимберли Хайнс Микки Рурк Беверли-Гроув ауданындағы бұл үйде шамамен 10 жыл тұрғанын, ал жаңа иесінің жылжымайтын мүлікті 2024 жылы сатып алғанын айтты.
Оның сөзінше, актер жалдау ақысын уақытында төлеп келген, алайда кейін шарттар тым қолайсыз бола бастаған. Үш бөлмелі үйдің ай сайынғы жалдау ақысы 5 200 доллардан 7 000 долларға дейін көтерілген көрінеді.
Кимберли Хайнс сенбі күні Микки Рурк өзінен көмек сұрап хабарласқанын, ал келесі күні оның кеңсесі GoFundMe платформасында парақша ашып, сол арқылы 100 мың доллардан астам қаражат жиналғанын жеткізді.
Алайда актер бұл қаржыны қабылдаудан бас тартты. Қазіргі уақытта Микки Рурк Батыс Голливудтағы қонақүйге көшкен. Алдағы күндері ол Лос-Анджелестің Корей кварталындағы пәтерге қоныстануды жоспарлап отыр.
Сот отырысы сәуір айына белгіленген.
— Мен Миккиге тәнтімін. Ол — өз ұстанымынан таймайтын адам, ешкімнің көмегін, қайырымдылығын немесе қолдауын қабылдамайды. Дегенмен адамдар оны жақсы көретінін және оның қазір қиын жағдайда екенін де сеземін, — деді Кимберли Хайнс.
Айта кетейік, бұдан бұрын 2025 жылдың соңында америкалықтардың жартысына жуығы қаржылық қиындық көріп отырғанын жазғанбыз.