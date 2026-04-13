KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:28, 13 Сәуір 2026 | GMT +5

    Милад Карими Хорватиядағы әлем кубогында күміс медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Хорватияның Осиек қаласында спорттық гимнастикадан әлем кубогының кезекті жаттығудағы финалдары өтті.

    Милад Карими
    Фото: ҰОК

    Керме дисциплинасында Ұлттық құрама спортшысы Милад Карими 2-орын алды. Ол финалда 14.933 ұпай жинады.

    Жүлдегерлер:
    1. Танг Чиа-Хун (Тайпей) 15.233 балл
    2. Милад Карими (Қазақстан) 14.933 балл
    3. Анхель Барахас (Колумбия) 14.833 балл

    Айта кетейік, Қазақстан командасы Осиектігі доданы 2 күміс, 1 қола медальмен аяқтады. Кеше тұтқалы ат снарядында Зейнолла Ыдрысов күміс, Париж Олимпиадасының күміс жүлдегері Нариман Курбанов қола жүлдеге қол жеткізген.

    Айта кетелік Каратэші Софья Берульцева Қытайдағы Премьер-лига турнирінде топ жарған еді.

    Тегтер:
    Көркем гимнастика Спорт
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар