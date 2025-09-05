Милан мэрі Джорджо Арманиді жерлеу рәсіміне қатысты аза тұту күнін жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Милан мэрі Джузеппе Сала сәнгерді жерлеу рәсімі 8 қыркүйекте өтетінін хабарлап, оны қалалық аза тұту күні деп жариялады, деп хабарлайды La Milano.
- Джорджо Армани итальяндық және миландық сәннің әлемдегі ең ірі өкілдерінің бірі болды және солай болып қала береді. Армани талант пен қызығушылыққа толы, өз туындыларына жеке басының қатал және талғампаз стилін, өлшемді, шектен шықпай жеткізе алатын адам болды. Біз оның шығармашылық көзқарасын, қаламыздың өміріне белсенді қатысуын және қолдауын сағынамыз, - деп мәлімдеді Сала.
Әйгілі модельер Джорджо Армани 4 қыркүйекте 91 жасында дүниеден өтті.
Оның қайтыс болуына байланысты Италия басшылығының, саяси және қоғамдық ортаның өкілдері көңіл айтты.
Италия президенті Серджо Маттарелла өз жолдауында Армани «әлемдегі стилистер ұрпақтарын шабыттандырған және әсер еткен итальяндық сәннің данышпаны» болғанын атап өтті.
Дизайнермен қоштасу рәсімі Миланда 6 және 7 қыркүйекте өтеді. Марқұмның өтініші бойынша жерлеу рәсімі жария болмайды.