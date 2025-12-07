Милан–Кортина 2026: Олимпиада алауының тарихи сапары басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Сенбі күні Римдегі «Дей Марми» стадионынан Олимпиада алауы эстафетасының алғашқы кезеңі басталды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Олимпиада алауы Италияның барлық өңірін аралап өтіп, Қысқы Олимпиада ойындарының басталу қарсаңында 5 ақпанда Милан қаласына жетеді.
Жұма күні түстен кейін Италия Республикасының президенті Серджо Маттарелла Олимпиада алауын жағып, Олимпиада ойындарының құндылықтарына сай бүкіл әлемге бейбітшілік тіледі.
Ал Рим қаласындағы шеру сенбі күні таңертең «Дей Марми» стадионында басталды. Шараға Буонфиль мен Малаго президенттері қатысып, алауды бірге жақты.
Эстафетаны италиялық спорттың төрт жұлдызы қабылдады: Грегорио Палтриньери, Элиза Ди Франчиска және Джанмарко Тамбери. Әсіресе алауды миелолейкоздың бір түрімен күресіп жүрген баскетболшы Ахилл Полонараға табыстау сәті көрермендер үшін ерекше әсерлі болды.
А. Полонара алауды стадионнан күшті қошеметпен алып шықты.
«Дей Марми» стадионынан кейін алауды бірнеше федерация президенттері, соның ішінде спорттық би өкілі Лаура Лунетта қабылдады. Жолай алау Джулио Онести орталығы маңында «Милан — Кортина» қорының президенті Джованни Малагоға табысталды.
Кавур алаңында алауды Олимпиада чемпионы Маттео Берреттини алып өтті. Соңында алау Қасиетті Періште (Санкт-Анджело) қамалына жеткізіліп, оны баскетболшы Джиджи Датоме қабылдады. Кешке қарай эстафета мәресіне жетті.
Жексенбіден бастап алауды 10 мыңға жуық алаугер алып жүретін болады. Эстафета 63 күн бойы Италияның барлық аумағын кесіп өтіп, түбектің 20 өңірі мен 110 провинциясын және ЮНЕСКО-ның көптеген нысанын қамтиды.
Бұл Олимпиада рухын бүкіл елге тарататын ауқымды әрі символдық бағыт. Эстафета жарыс басталар алдында соңғы межесіне жетеді.
Milan — Cortina 2026 Олимпиада алауларына «Бірегей» атауы берілді. Бұл олардың минималистік стилін және алаудың басты рөлін айқындайды. Алау жобаның бас серіктесі — Eni компаниясы тарапынан Versalis компаниясымен ынтымақтастықта жасалды. Олар Олимпиада тарихында алғаш рет қайта өңделген материалдардан жасалғаны үшін жаңартылған «А» класты сертификат алды.
Алау — бірлік, үміт пен табандылықтың әмбебап символы. Ол Олимпиада ойындарының негізінде жатқан достық, құрмет пен кемелдік құндылықтарын бейнелейді.
Алаугерлердің бірі ретінде әйгілі «Милан» футбол клубының ойыншысы Златан Ибрагимович те қатысты.