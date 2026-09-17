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    Миллиардтаған қарызы бар Орал жылу-электр орталығы газдан ажыратылды

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Оралда жылу маусымы басталар тұста «Жайықжылуқуат» АҚ-ы газдан ажыратылды. Арада бір күн өткенде жергілікті әкімдік бюджеттен қаржы бөлу туралы шешім шығарды.

    жылыту маусымы
    Фото: Астана әкімдігі

    Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында кезекті жылу беру маусымына дайындық жүрді. «Жайықжылуқуат» АҚ-ы 13-қыркүйектен бастап негізгі жабдықтарды жоспарлы түрде тоқтатып, жөндеу, профилактикалық және диагностикалық жұмыстарды атқарды, сондай-ақ жабдықтарды сынақтан өткізді. Қайта іске қосу 21-қыркүйекке жоспарланған болатын.

    - 16-қыркүйекте жылуөэлектр орталығындағы барлық қажетті жұмыс аяқталды. Кәсіпорынды қайта іске қосуға дайындық кезінде табиғи газ жеткізуші алдындағы берешегін өтеу мәселесі туындады. Бүгінгі күндегі жағдай бойынша «Жайықтжылуқуат» АҚ-ның «QAZAQGAZ Aimaq» АҚ алдындағы табиғи газ бойынша берешегі 3,542 млрд теңгені құрайды. Оның ішінде 1 млрд теңгені жергілікті бюджет қаражаты есебінен өтеу жоспарланып отыр. Қалған берешек сомасы бойынша кезең-кезеңімен өтеу кестесі әзірленеді. 17- қыркүйек сағат 09:00-дегі жағдай бойынша Орал ЖЭО-на табиғи газ беру қайта басталды. Қазіргі уақытта жабдықтарды іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Бүгін сағат 17:00-ге дейін тұтынушылар ыстық сумен қамтамасыз етіледі,- деп хабарлады Орал қаласы әкімінің баспасөз қызметі.

    БҚО Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының хабарлауынша, «Жайықжылуқуат» АҚ-ның «QAZAQGAZ Aimaq» АҚ алдындағы 1 млрд теңге қарызы ертеңге дейін өтеледі. Қаржы жергілікті бюджеттен аударылады.

    «QazaqGaz Aimaq» АҚ-ы бүгін газ беру қайта қалпына келтірілгенін, ал қарызды өтеу сұрағы бойынша келіссөз жүріп жатқанын хабарлады.

    Айта кетейік, елімізде жылу беру маусымы басталды. Соның ішінде Павлодар қаласының әлеуметтік нысандарына жылу берілді.

    Газ Батыс Қазақстан облысы Қарыз
    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
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