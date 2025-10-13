Министр Қарағандыдағы полиция бекетінен табылған әйел адамның мәйіті туралы пікір білдірді
АСТАНА. KAZINFORM – Қоғамдағы қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз ету мәселелеріне арналған көшпелі Үкімет сағатында Ішкі істер министрі Ержан Сәденов Қарағандыдағы полиция бекетінен табылған әйел адамның мәйіті туралы пікір білдірді.
- Өңірлерде кейбір учаскелік инспекторлардың өзі қылмыстық істің фигуранты болып жатыр. Мысалы, Ақтөбе облысында 1 млн теңгені иемденген. Солтүстік Қазақстанда учаскелік инспекторы алаяқтық үшін сотталды. Жетісу облысында учаскелік инспектор 27 млн теңгенің заттай айғақтарды ұрлаған. Шымкентте инспектор боди-массаж салонына «қамқорлық көрсеткені» үшін ақша алып отырған. Батыс Қазақстан облысында учаскелік инспектор қол көтеруге әуес болған. Ал Қарағандыдағы полиция бекетінде әйел адамның мәйіті табылды. Ал учаскелік инспектордың өзі есі-түссіз күйде жатқан. Осылардың себебі неде және енді қайталанбау үшін не істеп жатырсыздар? - деп сұрады депутат Бақытжан Базарбек.
Ержан Сәденов антына адал емес инспекторлар бар екенін мойындады.
- Учаскелік инспекторлар туралы айтқаныңыздай жайттар болғаны рас. Бірақ сіз айтқан фактілер, менің есімде болса, бір жылда ғана болмаған. Мысалы, Ақтөбедегі жағдай 2017 жылы әлде 2018 жылы ма болған. Мәселе онда да емес. Өкінішке қарай, полиция қызметкерінің әрбірі антына адал емес. Оның ішінде учаскелік инспекторлар да бар. Сіз айтқан фактілер расымен болған. Екі нәрсені айта кеткім келеді. Бұл жан ауыртады, - деді ол.
Сондай-ақ, министр ІІМ офицерлерінің сапасына 2018 жылы кадрлық саясаттың өзгеруі де түрткі болғанын атап өтті.
- Біз жыл сайын 6 мыңдай қызметкер аламыз. Өйткені бір тобы зейнетке шығып тұрады. 2018 жылға дейін 4 академия болса, қазір 5 академия бар. Бір институт пен екі оқыту орталығы бар. Олар курсанттар даярлайтын. Яғни 4 жыл бойы офицерлерді даярлайтын. 2018 жылы осы тәжірибе жойылды. Қазір жылына 200 кадрлық офицер ғана даярлаймыз. Қалғанын жоғары білімді адамдардан тартып, 1-2 айдың ішінде қайта даярлаудан өткіземіз. 2 айдың ішінде азаматтық санаттағы адамды полицейге айналдыру мүмкін емес шығар. Бір себебі осында шығар. Ол туралы Президентке де айттық. 2028 жылдан бастап жыл сайын 1000-нан астам курсанттар түлеп шығатын болады. 2031 жылы олардың саны 1800-ге жетеді, - деді ІІМ басшысы.
Еске салсақ, 1 қазан күні Қарағандыдағы полиция пунктінен әйелдің мәйіті табылғанын жазған едік.