Министрлік фельдшерлер мәселесін қалай шешпек
АСТАНА. KAZINFORM — Кейінгі кезде елімізде фельдшерлер тап болған оқиғалар елді алаңдатып, аталған мамандық иелерінің қызметіне байланысты бірқатар проблемалардың бетін ашып берген. Өздерінің қызметіне қатысты кейбір түйткілдерді аталған мамандық иелерінің өздері де айтып жүр. Ендеше осы мәселелер болашақта қалай шешімін таппақ. Jibek Joly телеарнасының «Бүгін LIVE» бағдарламасына сұхбат берген ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі осы мәселелер төңірегінде әңгіме өрбітті.
— Министрліктің басты қағидасы — тұрғындарға жасалатын медициналық көмектің сапасын арттыру. Бұл қызметті атқару үшін қажетті шаралармен бірінші медициналық қызметкерлер қамтылуы керек. Сосын ғимараттар мен құрал-жабдықтар толық болу қажет. Ал осы медициналық көмекті қолжетімді ететін — осы қызметкерлеріміз. Сондықтан, оларды қолдау — біздің басты басым бағыттарымыздың бірі, — дейді Әсел Қыдыралиева.
Министрлік маманы медицина қызметкерлерінің өтінішін жан-жақты қарап, тиісті жұмыстарды атқарып жатқанын жеткізді.
— Әлеуметтік желілерде айтылғандардың барлығын тыңдадық. Бұл ретте жалақы мәселесі бірінші көтерілді. Екіншісі — медицина қызметкерлеріне жасалатын шабуылдардың көп екені. Ондай жағдайлар ауруханалардың қабылдау бөлімдерінде де жиі болады. Қазіргі таңда жедел жәрдем қызметі мен инфекциялық аурулармн жұмыс істейтін медицина мамандарының жалақысын көтеру мәселесі министрлікте қызу талқыланып жатыр. Бірақ ол бір күнде бір ғана министрліктің шешімімен шыға салмайды. Ол біраз уақытты қажет ететін процесс. Енді бюджеттің мүмкіндіктері мен заңнама аясында нақты қандай механизмдер бар екені қарастырылып жатыр, — дейді спикер.
Ал қазір жедел жәрдемде қызмет ететін медициналық қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін пилоттық жоба жұмыс істеп жатыр.
— Полиция қызметкерлерінде бейнежетон бар ғой. Дәл осы тәжірибені медицина қызметкерлеріне де қолданып көрмекпіз. Қазір Алматы облысы мен Астана қаласында пилоттық жоба жүргізіліп жатыр. Ол жағдайдың қалай болғанын бастан-аяқ бейнетаспаға түсіріп, қорғануға, дәлел ретінде пайдалануға және медициналық көмектің сапасын арттыруға көмектеседі. Жоба тиімділігін көрсетсе, әр өңірдегі жергілікті атқарушы органдар қаржыландыру көздерін қарастырады. Алайда бұл мәселе әлі шешілген жоқ. Себебі барлығы алдымен қаражатқа келіп тіреледі ғой, — дейді ДС министрлігінің ресми өкілі.
Айта кетейік, Елордада медициналық колледждегі аудиторияға қаза тапқан фельдшердің есімі беріледі.