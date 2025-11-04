KZ
    22:31, 04 Қараша 2025 | GMT +5

    Министрлік қазақстандық тауар өндірушілер реестріне қатысты сұрақтарға жауап береді

    АСТАНА. KAZINFORM – Арнайы бизнес өкілдері үшін бірнеше байланыс арналары ашылды. Бұл туралы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі

    Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі жаңа мемлекеттік цифрлық сервис — қазақстандық тауар өндірушілер реестріне қатысты түсіндіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Арнайы бизнес өкілдері үшін бірнеше байланыс арналары ашылды.

    — ОТӨ реестріне қатысты сұрақтарға министрліктің 1465 тегін нөмірі арқылы жұмыс істейтін call-орталығы, e-Otinish порталы арқылы және e-ondiris@mps.gov.kz электрондық поштасы арқылы жауап беріледі.

    Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің ресми сайтында қазақстандық тауар өндірушілер реестріне арналған жеке бөлім ашылып, онда жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар мен түсіндірме материалдар орналастырылды, — делінген хабарламада.

    Қазақстандық тауар өндірушілер реестрі — тауарлардың отандық шығу тегін растауға арналған мемлекеттік цифрлық сервис. Жүйе ашықтық пен цифрлық верификация қағидаттарына негізделген және кәсіпкерлердің мемлекеттік қолдау шараларын алуын және реттелетін сатып алуларға қатысуын жеңілдете түседі.

    — Онлайн-кеңес беру арналарын құру арқылы бизнеспен бүркемесіз ашық диалог құрылады, бұл Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің жүйелі жұмысының бір бөлігі, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік биыл отандық тауар өндірушілердің реестрі іске қосылатыны туралы жазған едік

