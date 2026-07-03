Молдова Премьері отставкаға кетеді
АСТАНА. KAZINFORM — Молдова Премьер-министрі Александр Мунтяну өз ұстанымдары мен принциптерін ұстана алмайтынына байланысты қызметінен кететінін мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
Александр Мунтяну өз міндеттерін өз ұстанымдарына сәйкес орындай алмайтынын мәлімдеді.
— Бүгін мен Премьер-министр қызметімді аяқтаймын. Мен Премьер-министр болу ұсынысын үлкен жауапкершілікпен және жақсы өзгерістерге ықпал ете алатыныма деген берік сеніммен қабылдадым. Мен өз мандатымды ұстанатын қағидаларым мен сенімдеріме сәйкес орындай алмайтынымды түсінген сәттен бастап қызметімнен кету жолын таңдаймын, — деп жазды Мунтяну Facebook парақшасында.
Бұған дейін Молдованың ТМД-дан ресми түрде қашан шығатыны жарияланған болатын.