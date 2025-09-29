Молдовадағы парламенттік сайлауда оппозициялық фракциялар жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Молдовадағы парламенттік сайлауда президент Майя Санду негізін қалаған Әрекет пен ынтымақтастық партиясы басым түсті. Билеуші партия елдегі сайлау учаскелеріндегі хаттамалар 100% өңделгеннен кейін 44,13% дауыс жинады, деп хабарлайды ТАСС.
Билік партиясы 44,13%, «Патриоттар блогы» 28,25%, еуропалық «Альтернатива» блогы 9,22%, «Біздің партия» 6,35%, «Үйдегі демократия» 5,72% дауыс жинады. Барлық оппозициялық партиялар 49,54% дауысқа ие болды.
Санду партиясы шетелдегі сайлау учаскелерінде дауыс берудің арқасында қолайлы нәтижеге қол жеткізді. Шетелдегілерді қоса алғанда, барлық сайлау учаскелерінен 98,55% дауыс санап, нәтиже 49,71% болды. «Патриоттар блогы» 24,43%, «Альтернатива» 8,04%, «Біздің партия» 6,25%, «Үйдегі демократия» 5,66% дауыс жинады. Бұл оппозицияға 44,38% дауыс береді.
Осы сайлау үшін Молдова билігі шетелдегі сайлау учаскелерінің санын негізінен Батыс елдерінде 234-тен 301-ге дейін ұлғайтты. Бюллетеньдердің төрттен бір бөлігіне жуығы (864 000) жіберілді.
Жүздеген мың молдавалықтар тұратын Ресейде былтырғы президенттік сайлаудағыдай тек екі сайлау учаскесі – Молдова консулдығы мен Мәскеудегі елшілігінде ашылды. Онда 4109 адам дауыс берді. Молдова оппозициясы билікке қолдау тапшы аймақтардағы сайлау учаскелерінің санын жасанды түрде қысқартып, басқа жерлерде көбейтіп отыр деп айыптады.
Бұған дейін президент Санду партиясы Додонның блогын басып озады деп жазған болатынбыз.