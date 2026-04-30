«Мөлдір бұлақ»: Астанада 3 шақырым аумақ тазартылып, қоқыс жиналды
АСТАНА. KAZINFORM — Шара барысында қатысушылар 3 шақырым аумақты тазалап, бұлақ маңын қоқыстан арылтты, деп хабарлайды «Астана Тазалық» ЖШС баспасөз қызметі.
Астана қаласында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүзеге асырылып жатқан «Таза Қазақстан» тұжырымдамасы аясында «Мөлдір бұлақ» экологиялық акциясы өтті. Іс-шараның басты мақсаты — бұлақ көздерін ашу, оларды тазарту және қоғамда экологиялық мәдениетті қалыптастыру.
Аталған акцияға «Астана Тазалық» мекемесінің қызметкерлері мен еріктілер қатысты. Әр тараптан 50 адамнан қатысып, жалпы саны 100 адам табиғатты қорғау жұмыстарына атсалысты.
— Шара барысында қатысушылар 3 шақырым аумақты тазалап, бұлақ маңын қоқыстан арылтты. Тазалық жұмыстары кезінде судан 57 шыны банка, 1 велосипед дөңгелегі, 5 500-ден астам темекі қалдығы, сондай-ақ түрлі тұрмыстық қалдықтар (пластик бөтелкелер, пакеттер, қағаз қалдықтары және басқа да қоқыстар) шығарылды, — делінген хабарламада.
Бұл бастама қоршаған ортаны қорғауға бағытталған нақты іс-қимылдардың бірі болды.
Айта кету керек, елімізде еріктілер қозғалысы қарқынды дамып келеді. Соңғы жылдары еріктілер саны айтарлықтай артып, бүгінде жүз мыңдаған азамат түрлі әлеуметтік және экологиялық жобаларға белсенді қатысып келеді.
Мекеменің баспасөз қызметі атап өткендей, «Мөлдір бұлақ» акциясы — тек тазалық жұмысы ғана емес, бұл — қоғамдағы жауапкершілік пен бірліктің айқын көрінісі. Мұндай шаралар арқылы тұрғындар табиғатты аялаудың маңызын терең түсініп, ортақ іске өз үлестерін қосып жүр.
