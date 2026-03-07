KZ
    21:50, 07 Наурыз 2026

    Моңғолияда әйелдер орта есеппен 26 жаста тұрмысқа шығады

    АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолияда кәсіпорындар мен ұйым басшыларының 41%-ын әйелдер құрайды, деп хабарлайды Монцамэ.

    Моңғолияда ұлттық мұраны ұлықтаған әйел шабандоздар бас қосты
    Фото: Монцамэ

    Моңғолияның Ұлттық статистика комитеті мәліметінше, елдегі кәсіпорындар мен ұйымдардың 41%-ын әйелдер басқарады.

    Статистикаға сәйкес, моңғолиялық әйелдердің орташа өмір сүру ұзақтығы 77,1 жыл, ал некеге тұрудың орташа жасы — 26,7 жас.

    Елдегі ең қарт әйелдің жасы 108-де екені белгілі.

    Сонымен қатар өткен жылы дүниеге келген сәбилердің 48,3%-ы қыз балалар болған. Жалпы әйелдер ел халқының 50–51%-ын құрайды.

    Қазіргі уақытта Моңғолия халқы шамамен 3,5 миллион адам болса, оның ішінде 1,74 миллионы — әйелдер.

    Бұған дейін Моңғолияда 2050 жылға қарай әр бесінші адам зейнет жасына жететінін жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ, Моңғолияда 100-дегі әже шабандоздар фестиваліне қатысқаны айтылды.

    Айнұр Тумакбаева
