17:32, 07 Ақпан 2026 | GMT +5
Моңғолияда «Мың түйе мерекесі – 2026» фестивалі басталады
АСТАНА. KAZINFORM – Даланзадгад қаласында «Мың түйе мерекесі – 2026» фестивалі басталады, оның ашылуы «Түйені зерттеу және инвестициялар» форумы арқылы өтеді.
Статистикалық деректерге сәйкес, 2025 жылғы жағдай бойынша 155,9 мың түйе тіркелген Өмнөговь аймағы елде түйе саны жөнінен көш бастап тұр.
Өмнөговь аймағында түйе саны бойынша Ханбогд (30 174), Мандал-Овоо (13 079), Манлай (4 437), Цогт-Овоо (13 079) және Хүрмэн (9 047) сомондары алдыңғы қатарда.
Мереке қонақтары үшін үш күн бойы Даланзадгад қаласы бойынша гидтің сүйемелдеуімен тегін таныстыру туры ұйымдастырылады.
Айта кетелік Моңғолияда «Жылқы күні» мерекесі өткен еді.