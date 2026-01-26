Моңғолияда «Жылқы күні» мерекесі өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолия шабандоздары қауымдастығының «Хушхан» бренді және «Аспан көшпендісі» жобасымен бірлесіп ұйымдастыруымен «Жылқы күні» іс-шарасы өтті, деп хабарлайды Монцамэ.
Іс-шараға 13 аймақ пен 3 ауданнан 37 шабандоз қатысқан.
Шараның негізгі мақсаты — қысқы туризмді қолдау, көшпелі өмір салты мен жылқы шаруашылығын насихаттау, моңғол жылқысының құндылығын арттыру, материалдық емес мәдени мұраны сақтау, дәстүрді жас ұрпаққа жеткізу және жылқы брендингін қалыптастыру.
Бағдарлама шабандоздар шеруімен басталып, дәстүрлі жарыстарды қамтыды.
Атап айтқанда, толық шабыс кезінде жерден урга мен қамшы ілу, жылқы ұстау және үйрету, сондай-ақ жаяу жүріп арқан мен урга лақтыру сайыстары өтті.
Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды Төв аймағы Батсүмбэр сомонынан қатысқан жылқышы Р. Пүрэвдорж иеленді. Екінші орын Дорноговь аймағы Дэлгэрэх сомонының өкілі Ц. Гомбодоржға бұйырды. Үшінші орын Хэнтий аймағы Мурун сомонынан О. Цолмонбаатарға, төртінші орын Булган аймағы Баян-Нуур сомонынан Б. Баянбаатарға, ал бесінші орын Төв аймағы Аргалант сомонынан Б. Баасансуққа берілді.
Сонымен қатар ұлттық киімдегі ең үздік қатысушы анықталып, қонақтарға дала шайы ұсынылды.
Бұдан бөлек, моңғолдың бақташы және аңшылық ит тұқымдарының таныстырылымы ұйымдастырылып, отандық өндірушілердің сауда аймақтары жұмыс істеді.
Айта кетелік 2026 жылғы Қысқы Олимпиада ойындарына қатысатын Моңғолия ұлттық құрамасының салтанатты және күнделікті формалары алғаш рет көрсетілген еді.