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    Моңғолиядағы халықаралық турнирге қатысатын қазақстандық балуандар анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Біріккен Күрес Әлемі (UWW) күрес түрлерінен Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында өтетін халықаралық рейтингілік турнирге қатысатын спортшылардың тізімін жариялады.

    балуан
    Фото: ҚР ҰОК

    Аталған байрақты бәсекеде қазақстандық балуандар да бақ сынайды. Ұлттық құраманың тізімі төменде көрсетілген.

    Грек-рим күресі

    63 келіге дейін: Досжан Өтепқалиев, Еркебұлан Ардақов

    97 келіге дейін: Нұрасыл Аманалы

    130 келіге дейін: Әлішер Ерғали, Олжас Сырлыбай

    Еркін күрес

    57 келіге дейін: Абзал Өкенов, Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев

    61 келіге дейін: Асыл Айтақын, Қалмұхан Тұрмаханбет

    65 келіге дейін: Айбек Айтбеков, Ибрагим Магомадов, Өсімжан Дастанбек

    70 келіге дейін: Родион Анчугин, Санжар Досжанов, Ерлан Шәкішов

    74 келіге дейін: Нұрданат Айтанов

    79 келіге дейін: Мансұр Қуанған, Шамиль Ожаев

    86 келіге дейін: Болат Сақаев

    92 келіге дейін: Алматбек Аманбек, Азамат Дәулетбеков

    97 келіге дейін: Нұрдәулет Бекенов

    125 келіге дейін: Едіге Қасымбек

    Әйелдер күресі

    50 келіге дейін: Зейнеп Баянова

    53 келіге дейін: Марал Тәңірбергенова

    55 келіге дейін: Лаура Алмағанбетова

    57 келіге дейін: Нилуфар Раимова

    68 келіге дейін: Ирина Казюлина, Жәмила Бақбергенова

    76 келіге дейін: Эльмира Сыздықова, Гүлмарал Еркебаева

    Айта кетейік, халықаралық турнир 4-7 маусым аралығында өтеді.

    Қазақстан ат спортынан Астанадағы халықаралық турнирлерде 14 медаль жеңіп алғанын жазған едік.

    Моңғолия Балуан Күрес Спорт
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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