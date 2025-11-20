Моңғолиядан келген Мишель Джозеф Азиядағы алғашқы вокалдық жоба Silk Way Star-дың гранд-финалына қатысады
АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолиядан келген Мишель Джозеф — Астанада өтіп жатқан Азиядағы алғашқы вокалдық жоба Silk Way Star финалистерінің бірі. Әнші күшті дауысы, қайталанбас бейнелері және сахнадағы жарқын харизмасымен ауқымды жоба көрермендерінің есінде қалды.
Шоудың алғашқы эпизодынан бастап әнші өзін жан-жақты және көркем орындаушы ретінде танытты. Бірінші эпизодта ол өзінің «Bundan ulaan» әнін орындады, ал екіншісінде көрермендерге жігерлі орындаған «Uptown Funk» әнін сыйлады. Үшінші эпизодта Мишель қазақтың «Сыбырлайын» танымал әнін моңғол тілінде орындады.
Төртінші эпизодта әртіс жаңа бейнеде шығып, шоудағы ең қиын сынақтардың бірі деп сипаттаған қытай тіліндегі Wu niang әнін орындады. Бесінші эпизодта Мишель көрермендерді моңғол ұлттық аспаптарының музыкасымен сүйемелденген ана тілінде Altan bogdiin shil әнін жанды орындаумен таңқалдырды. Бұл сәтте ол сахнаға ерекше дәстүрлі ұлттық киіммен шығып, әнді орындау кезінде күшті вокал және эмоционалдық тереңдікті танытты.
Алтыншы шығарылымда Мишель «Born Again» әнімен көрермендерді тағы таңқалдырып, вокалы, бейнесі және сахналық костюмі арқылы ерекшелігін көрсетті. Жобаға қатысу кезінде ол жоғары деңгейдегі шеберлік пен сахналық сенімділікті танытып, жарыс кестесінде көш бастап тұрды.
Жетінші эпизодта әнші сахнаға қазақтың ұлттық стилінде шығып, «Қараторғай» әнін орындады. Сегізінші эпизод әлемдік «Earth Song» әнін әсерлі орындауының арқасында есте қалды. Жартылай финалда Мишель қазақстандық әнші A.Z-мен дуэт орындады. Олар «Bad Blood» әнін қазақ, моңғол және ағылшын тілдерінде шырқады.
Мишель Джозеф әр эпизодта сахналық бейнесін, вокалдық шеберлігін және хореографиясын көрсетіп, әр өнеріне шын жүрегімен әрі үлкен сезіммен беріле орындады.
Қазіргі кезде әртіс шоудың үлкен финалына дайындалып жатыр, онда Silk Way Star жеңімпазының есімі белгілі болды.
Silk Way Star жобасы бір сахнада 12 ел: Қазақстан, Әзербайжан, Армения, Грузия, Қытай, Қырғызстан, Малайзия, Моңғолия, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан және Оңтүстік Корея орындаушыларын біріктірген алғашқы азиялық вокалдық байқау болды.
Гранд-финал 22 қарашада сағат 20:00–де Jibek Joly телеарнасында тікелей эфирде өтеді. Тікелей көрсетілім Қазақстан, Әзербайжан, Тәжікстан, Қырғызстан және Моңғолияда өтеді.
Жеңімпаз аралас жүйе бойынша анықталады: 50% — қазылар алқасы және 50% онлайн көрермендердің дауыс беруі арқылы. Сүйікті әртісіңізді silkwaystar.org сайтында қолдай аласыз. Дауыс беру жүргізушілер жарияланған кезде басталады.
Жобаның финалистері қатарына келесі әншілер кірді:
— ALEM (Қазақстан);
— Язмин Азиз (Малайзия);
— Автандил Абесламидзе (Грузия);
— Мишель Джозеф (Моңғолия);
— Чжан Хэ Сюань (Қытай);
— Саро Геворгян (Армения);
— Мадинабону Адылова (Өзбекстан).
