Монреальдың еврей ауданындағы атыс: қаза тапқандар бар
АСТАНА.KAZINFORM — Канаданың Монреаль қаласындағы еврей ауданында болған атыстан үш адам қаза тапты, деп хабарлайды DW.
Монреаль полициясының мәліметінше, қаза тапқандар арасында жергілікті тұрғын, полиция қызметкері және күдікті шабуылдаушы бар.
Оқиға қаланың ең ірі еврей аудандарының бірінде болған.
Тағы бір полиция қызметкері жарақатпен ауруханаға жеткізілді.
Шабуылдаушының ниеті әлі анықталған жоқ. Құқық қорғау органдары әртүрлі теорияларды, соның ішінде жеккөрушілік қылмысы болуы мүмкін екенін тексеріп жатыр.
Қала мэрі Сорайя Мартинес-Феррада қызметте болған полиция қызметкерінің отбасына, достарына және әріптестеріне көңіл айтты. Монреальда мұндай атыс соңғы рет 24 жыл бұрын болған.
Бұған дейін Канададағы АҚШ консулдығына шабуыл жасалғаны хабарланған болатын.