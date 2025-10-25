KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:22, 25 Қазан 2025 | GMT +5

    Муай-тай: Адия Ізбасқан жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдегер атанды

    АСТАНА. KAZINFORM  - Манама қаласында (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы муай-тайдан тағы бір медаль жеңіп алды.

    Муай-тай: Адия Ізбасқан жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдегер атанды
    Фото: Арлан Олжабай, Қазақстан ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, бұл жолы Адия Ізбасқан 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде (16-17 жас) жартылай финалда Нирача Тангчиомен (Таиланд) кездесті.

    Нәтижесінде, Таиланд спортшысы жеңіске жетіп, финалға жолдама алды. Ал Адия жарысты қола медальмен аяқтады.

    Айта кетейік, Нұртілеу Өтеген жасөспірімдер Азиадасында күміс медаль алды.

    Санжар Қартай аралас жекпе-жектен жасөспірімдер Азиадасында чемпион атанды.

     

    Тегтер:
    Спорт Азия ойындары Жасөспірім Бахрейн
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар