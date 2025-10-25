18:25, 25 Қазан 2025 | GMT +5
Санжар Қартай аралас жекпе-жектен жасөспірімдер Азиадасында чемпион атанды
АСТАНА.KAZINFORM – ММА бойынша Қазақстан құрамасы Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші алтын медальға қол жеткізді.
ҚР ҰОК мәліметінше, бұл жолы 65 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен Санжар Картай чемпион атанды.
Финалда қазақстандық спортшы бахрейндік Султанахмед Султанахмедовты жеңді.
Айта кетейік, осы спорт түрінен бұған дейін 50 келіге дейінгі салмақта Амелина Бакиева алғаш болып алтын медаль иеленген еді.
