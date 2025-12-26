KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:11, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мұғалімдердің анонимдік шағымдары неге қараусыз қалып жатыр — министрлік жауабы

    АСТАНА. KAZINFORM –Оқу-ағарту министрлігі Білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің төрағасы Серік Әшіров Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында мұғалімдерді анонимдік шағымдары неге қараусыз қалып жатқанын түсіндірді. 

    мұғалім аттестация
    Фото: freepik.com

    — Заң бойынша анонимдік шағымдар тексеру жүргізуге негіз бола алмайды. Нақты фактілер мен дәлелдер болса ғана біз ресми тексеру жүргізе аламыз. Анонимді фактілер жалпы ақпарат ретінде ғана қаралады, — деді Серік Әшіров.

    Сондай-ақ, ол 2025 жылы комитеттің аумақтық департаменттері 18 дерек бойынша тексеру жүргізгенін атап өтті.

    — Оның ішінде педагогті кәсіби міндетінен тыс жұмыстарға тарту, мұғалімдерді газет-журналға күштеп жаздыру, түрлі іс-шараларға қатысуға мәжбүрлеу сияқты фактілер анықталды. Тексеру қорытындысы бойынша кінәлі тұлғалар әкімшілік жауапқа тартылды, — деді комитет басшысы.

    Аталған іс-шарада Жаңа жылда мұғалімдерге неге жаппай сыйақы берілмейтіні айтылды.

    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
