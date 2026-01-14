Мұғалімдікке кандидаттарды бағалау рәсімі нақтыланады
АСТАНА. KAZINFORM – Мұғалімдікке кандидаттарды бағалау рәсімі нақтыланады. Бұл туралы Мәжіліс депутаттарының сауалына Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның жауабында айтылған.
– 2016 жылдан бастап енгізілген педагогтерді бағалау жүйесі мемлекеттік білім беру саясатына сәйкес кезең-кезеңімен жетілдіріліп келеді. Педагогтерді аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына кәсіби стандарттар мен педагогтердің біліктілік сипаттамаларына талаптардың күшейту бөлігінде өзгерістер енгізілді. Бұл өзгерістер педагогтердің әдістемелік материалдарды әзірлеудегі кәсібилік деңгейін, педагогикалық шеберлікті таратуын және кәсіби қоғамдастықтарға тартылу белсенділігін айқындау қажеттілігімен негізделеді, - деді ол.
Вице-премьердің атап өтуінше, педагогтерді аттестаттау рәсімі аясында практикалық педагогикалық шеберлікті бағалау құралы ретінде сабақтарды бақылау енгізілді. Әрбір педагог жыл сайын портфолиосына кемінде 5 сабақтың бақылау парақтарын тіркейді. Сондай-ақ сабақтарға бақылау жүргізу үшін мобильді қосымша әзірленіп, пайдаланылып жатыр. Педагогтердің «Ұстаз» ұлттық платформасы арқылы өткізілген барлық сабақтардың бағалау критерийлерімен және нәтижелерімен танысуға мүмкіндігі бар.
– Мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагогтерін қызметке тағайындау және қызметтен босату Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшыларын және педагогтерін қызметке тағайындау, қызметтен босату қағидаларымен реттеледі. 2022 жылдан бастап педагогтерді жұмысқа қабылдау конкурстық негізде жүзеге асырылып жатыр. 2024 жылғы 1 сәуірден бастап Оқу-ағарту министрлігі Ұлттық білім беру деректер базасында «Педагогтерді жұмысқа қабылдау» жаңа модулін (бұдан әрі – модуль) іске қосты. Модуль конкурстық рәсімді толық автоматтандырып, бос орындарды іздеу және өтінім беру үдерісін едәуір жеңілдетті. Әрбір педагог https://hr.nobd.edu.kz сілтемесі арқылы модульде тіркеліп, ашық вакансиялармен танысып, бос немесе уақытша бос лауазымға орналасу үшін құжаттарын ұсына алады, - деді вице-премьер.
Оның айтуынша, қазіргі уақытта министрлік қызметке тағайындау қағидаларына мемлекеттік білім беру ұйымдарының бос немесе уақытша бос лауазымына конкурсқа қатысу үшін педагогтердің құжаттарын қабылдау жөніндегі мемлекеттік қызметті енгізу, кандидаттарды бағалау рәсімін нақтылау бөлігінде өзгерістерді пысықтап жатыр.
– Бұл түзетулер конкурсқа қатысу үшін педагогтердің құжаттарын қабылдау рәсімінің ашықтығы мен тиімділігін арттыруға, басқарушылық үдерістерді оңайлатуға және адами фактордың ықпалын азайтуға бағытталған, - деді Аида Балаева.
Бұған дейін педагогтердің біліктілігін арттыру ұйымдарына оқыту нәтижелері үшін жауапкершілік енгізілетінін жазған едік.